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В новгородской Старой Руссе перезахоронили останки 715 красноармейцев

11:58
  • пятница
  • 01 октября 2021

Удалось установить имена лишь 36 из них

В Новгородской области отдали дань бессмертному подвигу фронтовиков, павших в годы Великой Отечественной войны. В ходе поисковой экспедиции добровольцам удалось найти останки более 700 красноармейцев, которые погибли на полях сражений. Имена лишь 36 бойцов смогли установить. Спустя десятилетия героев перезахоронили со всеми почестями.

Подробности – в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева (см. видео).

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Церемония перезахоронения советских солдат
Церемония перезахоронения советских солдат
Церемония перезахоронения советских солдат
Церемония перезахоронения советских солдат
Церемония перезахоронения советских солдат
Церемония перезахоронения советских солдат
Церемония перезахоронения советских солдат
Церемония перезахоронения советских солдат
Церемония перезахоронения советских солдат
Церемония перезахоронения советских солдат
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