В новгородской Старой Руссе перезахоронили останки 715 красноармейцев

Удалось установить имена лишь 36 из них

В Новгородской области отдали дань бессмертному подвигу фронтовиков, павших в годы Великой Отечественной войны. В ходе поисковой экспедиции добровольцам удалось найти останки более 700 красноармейцев, которые погибли на полях сражений. Имена лишь 36 бойцов смогли установить. Спустя десятилетия героев перезахоронили со всеми почестями.

Подробности – в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева (см. видео).

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