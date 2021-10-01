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Две привычки, убивающие поджелудочную железу

10:54
  • пятница
  • 01 октября 2021

Очевидные вещи таят в себе опасность

Острый панкреатит вызывает две пагубные привычки – курение и злоупотребление алкоголем.

Об этом сообщил РИА Новости врач и телеведущий Александр Мясников. Он объяснил, что, когда омертвевает часть поджелудочной железы, начинают отказывать сердце, легкие, почки.  

"Пациент умирает от мультисистемной недостаточности <…> Это страшно", - отметил он.

Кроме того, усугубляет состояние поджелудочной железы желчнокаменная болезнь, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность, а также прием некоторых лекарств.

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