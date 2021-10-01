Две привычки, убивающие поджелудочную железу

Очевидные вещи таят в себе опасность
Острый панкреатит вызывает две пагубные привычки – курение и злоупотребление алкоголем.
Об этом сообщил РИА Новости врач и телеведущий Александр Мясников. Он объяснил, что, когда омертвевает часть поджелудочной железы, начинают отказывать сердце, легкие, почки.
"Пациент умирает от мультисистемной недостаточности <…> Это страшно", - отметил он.
Кроме того, усугубляет состояние поджелудочной железы желчнокаменная болезнь, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность, а также прием некоторых лекарств.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: