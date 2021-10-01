Боевые роботы "Уран-9" и "Нерехта" приняты на вооружение в российскую армию

Комплексы хорошо показали себя на недавних учениях

Робототехнические комплексы "Уран-9" и "Нерехта" встают на вооружение российской армии. Они использовались во время недавних учений, выполнив задачи по разведке и уничтожению противника.

"В 2022 году спланирована к проведению их опытная войсковая эксплуатация, по результатам которой будет принято решение об оптимальном количестве закупаемых комплексов для оснащения Сухопутных войск", — заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков изданию "Красная звезда".

Во время учений "Запад-2021" российские военные впервые применили боевых роботов "Уран-9" и "Нерехта" в боевых порядках. "Уран-9" успешно поражал бронетехнику условного противника на расстоянии до 5 тысяч метров. А "Нерехта" использовалась для огневой поддержки и разведки.

Американское издание Stars and Stripes писало, что российские "роботы-убийцы" вызывают беспокойство в западных странах. Эксперты назвали это "шагом вперед" в создании российской беспилотной армии.

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