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ЦБ получит право ограничивать выдачу кредитов

10:59
  • пятница
  • 01 октября 2021

Соответствующее поручение дал Владимир Путин

Правительство, Госдума и Центробанк должны обеспечить принятие закона, наделяющего регулятор правом ограничивать выдачу потребительских кредитов. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания по экономическим вопросам.
Названо среднее количество действующих кредитов у россиян

Глава государства поручил дать Банку России право вводить прямые количественные ограничения на объемы необеспеченных кредитов (займов) на потребительские цели, предоставляемых кредитными организациями и микрофинансовыми организациями.

Поручение должно быть исполнено до 1 декабря. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщается на официальном сайте Кремля.

В августе 2021 года россияне взяли в банках кредиты наличными на общую сумму 646,7 млрд рублей — это исторический рекорд. Показатель прошлого года был ниже на 32,7%. Общий объем выданных банками кредитов в августе составил 1,22 трлн рублей.

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