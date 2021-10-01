ЦБ получит право ограничивать выдачу кредитов

Соответствующее поручение дал Владимир Путин

Правительство, Госдума и Центробанк должны обеспечить принятие закона, наделяющего регулятор правом ограничивать выдачу потребительских кредитов. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания по экономическим вопросам.

Глава государства поручил дать Банку России право вводить прямые количественные ограничения на объемы необеспеченных кредитов (займов) на потребительские цели, предоставляемых кредитными организациями и микрофинансовыми организациями.

Поручение должно быть исполнено до 1 декабря. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщается на официальном сайте Кремля.

В августе 2021 года россияне взяли в банках кредиты наличными на общую сумму 646,7 млрд рублей — это исторический рекорд. Показатель прошлого года был ниже на 32,7%. Общий объем выданных банками кредитов в августе составил 1,22 трлн рублей.

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