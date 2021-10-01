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Путин подписал указ об осеннем призыве

10:53
  • пятница
  • 01 октября 2021

В армию отправятся 127,5 тысячи человек

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу.
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Документ опубликован на официальном портале правовой информации.  Призыв продлится с 1 октября по 31 декабря 2021 года, в армию отправятся 127 500 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.

Призывные пункты начали свою работу с 1 октября. К работе с новобранцами допускаются только вакцинированные или переболевшие коронавирусом сотрудники военкоматов. На сборных пунктах призывники проходят ПЦР-тест, а по прибытии в воинскую часть предусмотрен 14-дневный карантин.

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