В армию отправятся 127,5 тысячи человек

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Призыв продлится с 1 октября по 31 декабря 2021 года, в армию отправятся 127 500 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.

Призывные пункты начали свою работу с 1 октября. К работе с новобранцами допускаются только вакцинированные или переболевшие коронавирусом сотрудники военкоматов. На сборных пунктах призывники проходят ПЦР-тест, а по прибытии в воинскую часть предусмотрен 14-дневный карантин.

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