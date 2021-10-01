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Привитых "Спутником V" россиян пустят на Маврикий без карантина

11:13
  • пятница
  • 01 октября 2021

Ограничения сняты

Российским туристам, привитым вакциной "Спутник V", не нужно проходить карантин по прибытии на Маврикий. Ограничения снимаются с 1 октября. Привитые россияне могут свободно перемещаться по территории островного государства.
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"Власти Маврикия с 1 октября сняли ограничения на передвижение туристов, привитых утвержденной на острове одной из восьми вакцин от коронавируса, среди которых и "Спутник V", — приводит ТАСС слова представителя российского посольства на Маврикии.

Ранее туристы направлялись на двухнедельный карантин на территории отелей. В посольстве России выразили надежду, что вскоре возобновится и прямое авиасообщение с островом.

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