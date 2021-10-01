Пожар обрушил склад на юго-западе Москвы (видео)

ЧП присвоен второй ранг сложности

На юго-западе Москвы загорелся склад с изоляционными материалами.

Пожар случился по адресу улица Адмирала Корнилова, владение 18. Здание частично обрушилось, есть угроза перехода огня на соседнее строение, сообщил источник РИА Новости.

Площадь возгорания составляет три тысячи квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. К тушению привлечена авиация Московского авиационного центра.

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