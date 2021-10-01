Производитель Moderna объяснил появление металлической крошки в вакцине

Инородные частицы нашли в 39 флаконах препарата

Металлическая крошка оказалась в вакцине от коронавирусной инфекции Moderna вследствие человеческой ошибки. С таким заявлением в пятницу, 1 октября, выступили производитель и компания Takeda Pharmaceutical, выступающая за распространение препарата в Японии.

Согласно отчету о расследовании, частицы металла попали в вакцину из-за трения двух металлических частей, установленных в укупорочном модуле. Первопричиной инцидента стала неправильная сборка — результат человеческой ошибки.

Несмотря на это, посторонние примеси не оказали негативного влияния на отношение риска использования препарата к его пользе, безопасности пациентов ничто не угрожало, уверяют в компаниях.

В Moderna и Takeda подчеркнули, что улучшенные рабочие процедуры и использование новых высокоточных инструментов предотвратят повторение подобных происшествий, сообщает РИА Новости.

Инородные частицы нашли в 39 неиспользованных флаконах в восьми различных центрах вакцинации Японии. Препарат произвели в Испании. Производитель объявил, что попадание таких частиц в организм не приведет к повышенному медицинскому риску.

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