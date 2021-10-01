В России выявили 24522 заболевших коронавирусом за сутки

Это максимум с 19 июля

В России за минувшие сутки зарегистрировано 24 522 новых случая коронавирусной инфекции. Это максисмум с 19 июля 2021 года.

Скончались за сутки 887 человек, выздоровели 19 955 заболевших, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 3 993. В Московской области за сутки заболели 1 339 человек, в Санкт-Петербурге – 2 281.

За весь период пандемии в стране выявлено 7 535 548 случаев инфекции. Умерли 208 142 пациента. Выздоровели 6 692 722 человек.

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