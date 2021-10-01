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"Пожалуйста, люди": Андрей Губин попросил о помощи

11:50
  • пятница
  • 01 октября 2021

Музыкант объяснил, что мешает ему писать новые песни

Певец и композитор Андрей Губин не может спокойно заниматься творчеством. Кумиру 1990-х мешает соседский шум.
Продюсер объяснил, что случилось с "пропавшим" Губиным

Артист пожаловался, что не мог работать и писать музыку в собственной квартире, расположенной в одной из московских "сталинок". Неудобства Губину доставлял шумный ремонт у соседей, когда "по всему стояку, с первого по четвертый, постоянно что-то ломают и перестраивают".

В попытках обрести покой и тишину композитор перебрался в Подмосковье, сняв там дом. Однако и здесь ему не повезло: по соседству начались шумные строительные работы.

Со словами "пожалуйста, люди, я просто очень устал" Губин обратился за помощью к своим поклонникам и другим неравнодушным. Музыкант попросил помочь ему с поисками тихого места, где можно будет спокойно и без помех писать новые песни. При этом важно наличие условий для физической активности.

Певец подчеркнул, что подарки ему не нужны, речь не идет о безвозмездном предоставлении жилья. Губин выразил готовность заплатить, тем более "не так уж много ему и нужно", сообщает "Комсомольская правда".

Ранее Губин рассказал, что вернулся из Египта, где много плавал и лечил больную спину. Музыкант ведет замкнутый образ жизни и старается избегать общения.

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