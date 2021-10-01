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Четверо пациентов румынской больницы погибли во время пожара в реанимации

11:51
  • пятница
  • 01 октября 2021

Жертв может быть больше

Как минимум 4 человека погибли во время пожара в отделении интенсивной терапии больницы румынского города Констанца. В реанимации были заняты все 10 коек, так что число жертв уточняется.
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"Пожар вспыхнул в пятницу в городской больнице инфекционных заболеваний в Констанце, медики помогли эвакуировать пациентов. Префект уезда Констанца Силвиу Коша подтвердил гибель минимум четырех человек", - сообщает агентство Mediafax.

Всего в больнице на момент пожара находились 118 человек. Большинство из них были переведены в уездную больницу, еще несколько десятков пациентов доставлены во временный госпиталь для пациентов с коронавирусом на городском стадионе. СМИ со ссылкой на МВД отмечают, что погибнуть могли девять человек.

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