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Автобусный парк сгорел в немецком Штутгарте

12:08
  • пятница
  • 01 октября 2021

Жертв и пострадавших нет

Крупный пожар произошёл в транспортном депо в немецком городе Штутгарт. Пламя охватило порядка 20 автобусов. Они сгорели полностью. В небо поднялся огромный столб дыма, а в окрестных районах были слышны звуки, похожие на взрывы.

Как выяснилось позже, это лопались шины. Огонь тушили свыше 200 человек в течение нескольких часов. Обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас местные СМИ сообщают о перебоях в движении общественного транспорта. Жителям также рекомендуют по возможности не выходить на улицу.

Причины пожара ещё выясняют.

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Сгоревший автобусный парк в Штутгарте
Сгоревший автобусный парк в Штутгарте
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