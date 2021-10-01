Автобусный парк сгорел в немецком Штутгарте

Жертв и пострадавших нет

Крупный пожар произошёл в транспортном депо в немецком городе Штутгарт. Пламя охватило порядка 20 автобусов. Они сгорели полностью. В небо поднялся огромный столб дыма, а в окрестных районах были слышны звуки, похожие на взрывы.

Как выяснилось позже, это лопались шины. Огонь тушили свыше 200 человек в течение нескольких часов. Обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас местные СМИ сообщают о перебоях в движении общественного транспорта. Жителям также рекомендуют по возможности не выходить на улицу.

Причины пожара ещё выясняют.

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