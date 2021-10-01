Продолжительность рабочего дня закрепят в Трудовом кодексе

До сих пор длительность рабочего дня определяет советская норма
В Трудовом кодексе Российской Федерации появится норма, закрепляющая продолжительность рабочего дня. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
В ведомстве пояснили, что в настоящее время продолжительность рабочего дня, правила расчета ежегодного оплачиваемого отпуска и его денежной компенсации в случае увольнения работника закреплены советскими нормативно-правовыми актами.
В частности, продолжительность рабочего дня закреплена декретом Совета народных комиссаров РСФСР "О восьмичасовом рабочем дне" от 29 октября 1917 года. "Правила об очередных и дополнительных отпусках" были утверждены Народным комиссариатом труда СССР еще 30 апреля 1930 года.
Оба нормативно-правовых акта действуют и применяются в соответствии со статьей 423 Трудового кодекса России, рассказали в Минтруда РИА Новости.
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