Зеленский рассказал об обиде на отца

С возрастом президент все понял

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что в детстве обижался на отца.

По случаю дня работника образования Украины, который состоится 3 октября, глава государства вспомнил, как ревновал отца, преподавателя по профессии, к другим детям.

"Сначала я честно обижался и не понимал, почему должен делить своего отца еще с какими-то чужими детьми. <…> Я немножко обижался, пока не понял, что это и есть учитель", - поделился Зеленский.

Президент сообщил, что ежегодно поздравляет отца с днем работника образования, передает РИА Новости.

Правда не с днем работника образования, а с днем учителя. Ну привыкли так. Согласитесь, всю жизнь этот праздник многие из нас называют именно так", - отметил он.

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