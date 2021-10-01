ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский рассказал об обиде на отца

12:17
  • пятница
  • 01 октября 2021

С возрастом президент все понял

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что в детстве обижался на отца.
Зеленский решился продать свою итальянскую виллу

По случаю дня работника образования Украины, который состоится 3 октября, глава государства вспомнил, как ревновал отца, преподавателя по профессии, к другим детям.

"Сначала я честно обижался и не понимал, почему должен делить своего отца еще с какими-то чужими детьми. <…> Я немножко обижался, пока не понял, что это и есть учитель", - поделился Зеленский.

Президент сообщил, что ежегодно поздравляет отца с днем работника образования, передает РИА Новости.

Правда не с днем работника образования, а с днем учителя. Ну привыкли так. Согласитесь, всю жизнь этот праздник многие из нас называют именно так", - отметил он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.