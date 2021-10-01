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Эксперт объяснил, почему рубль единственным из основных валют укрепился к доллару

12:32
  • пятница
  • 01 октября 2021

Аналитики прогнозируют дальнейшую опережающую динамику

По результатам сентября российский рубль стал единственной основной мировой валютой, которая укрепила позиции по отношению к американскому доллару. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании SberCIB Investment Research.
Курс евро достиг минимума с июля 2020 года

Как уточнил стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов, это объясняется повышением ключевой ставки Центробанка. Кроме того, приток средств иностранцев в российские облигации федерального займа в первый осенний месяц достиг 110 млрд рублей.

Аналитики прогнозируют дальнейшую опережающую динамику курса рубля с учетом того, что ЦБ может вновь поднять ключевую ставку — сразу на 0,5 процентного пункта. Наряду с этим экспортерам предстоит выплатить налоги и дивиденды примерно на 24 млрд долларов.

Если же доллар сдаст позиции в случае публикации негативных данных о состоянии рынка труда в США, его курс может снизиться до 71 рубля, рассказал Попов РИА Новости.

Российский рубль ранее впервые почти за пять лет вошел в рейтинг самых популярных валют мира. По результатам июня 2021 года его доля в международных расчетах составила 0,18%. Благодаря этому рубль занял двадцатое место в рейтинге.

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