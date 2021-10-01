Минсельхоз объявил о росте экспортных пошлин на пшеницу

Изменения вступят в силу 6 октября

Министерство сельского хозяйства России объявило о росте экспортных пошлин на пшеницу. Она составит 57,8 доллара за тонну.

В ведомстве напомнили, что ранее размер пошлины составлял 53,5 доллара за тонну. Эта ставка действовала с 29 сентября.

Повысится также пошлина на ячмень – до 43 долларов за тонну с прежних 35 долларов. Пошлина на кукурузу, напротив, снизится – с 46,3 до 45,2 за тонну, передает "Интерфакс".

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