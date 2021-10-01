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Песков оценил "цирк" с участием Саакашвили в Грузии

12:41
  • пятница
  • 01 октября 2021

Особых рисков в Кремле не видят

Особых рисков дестабилизации обстановки в Грузии в связи с приездом туда экс-президента страны Михаила Саакашвили в Кремле не видят. Важно, чтобы действия политика не представляли опасности для граждан, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Саакашвили заявил о прибытии в Батуми

"Послушайте, там, где Саакашвили, там цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Поэтому, слава Богу, не наш вопрос", ответил Песков на вопрос журналистов.

Представителя Кремля просили прокомментировать сообщения о возвращении бывшего грузинского президента на родину. Саакашвили 1 октября написал в соцсети Facebook, что прибыл с Украины, где он сейчас проживает, в Грузию. Власти в Тбилиси, в свою очередь, заявляют, что политик границу страны не пересекал, передает "Интерфакс".

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