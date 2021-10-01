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В Кремле возмущены блокировкой российских СМИ в Белоруссии

12:52
  • пятница
  • 01 октября 2021

Это нарушение принципов работы

Ограничение доступа к "Комсомольской правде" (КП) в Белоруссии нарушает свободу СМИ. Так в Кремле прокомментировали решение Минска заблокировать российское издание.
Лукашенко не оставит безнаказанным убийство сотрудника КГБ

"Мы не согласны категорически с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Белоруссии" – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

29 октября стало известно, что власти Белоруссии заблокировали на территории страны сайта КП на основании решения межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере.

В свою очередь главред издания Владимир Сунгоркин заявил, что это произошло из-за публикации об убийце сотрудника КГБ. КП опубликовала комментарий одноклассницы молодого человека, погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ. После этого издание обвинили в "обелении" преступника.

Сотрудник КГБ получил смертельное ранение во время мероприятия по отработке адресов: по ним могли скрываться причастные к терроризму. В одной из квартир преступник открыл огонь, ответным огнем он был уничтожен.

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