Песков опроверг задержки с пуском "Северного потока — 2" из-за выборов в Германии

Никакой паузы в работе не предусматривается

Смена состава бундестага и формирование нового правительства в Германии после выборов не приведут к задержкам с запуском российского трубопровода "Северный поток — 2". Об этом в пятницу, 1 октября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля указал, что в Германии продолжают работать все ведомства и органы, включая и те, которые будут сертифицировать "Северный поток — 2". Никакой паузы в работе не предусматривается, она идет своим чередом.

При этом Песков напомнил, что прежде уже оговаривалось: возможны сценарии более оперативные, возможны менее оперативные, сообщает РИА Новости.

Ранее Песков заявил, что Россия не использует поставки газа в качестве инструмента давления на другие страны, включая Украину. Голубое топливо используется исключительно в интересах россиян для увеличения благосостояния, подчеркнул представитель Кремля.

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