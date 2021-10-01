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В Кремле объяснили отличие ситуации с COVID-19 от весны 2020 года

13:12
  • пятница
  • 01 октября 2021

Динамика смертности другая, хотя и вызывает беспокойство

Динамика смертности пациентов с коронавирусной инфекцией в России вызывает беспокойство, однако отличается от ситуации весной 2020 года. Об этом в пятницу, 1 октября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля подтвердил, что "пока динамика плохая", но в прошлом году, когда вводили федеральные ограничительные меры, "цифры тогда были иные".

В настоящее время меры принимаются, что называется, "на земле", пояснил Песков. Каждый российский регион вводит свои ограничения с учетом ситуации, принимая решение самостоятельно. Меры реагирования могут варьироваться в зависимости от дальнейшей динамики — в том числе загруженности коек для больных с коронавирусом.

Дмитрий Песков отметил, что нужно посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше, сообщает РИА Новости.

1 октября в оперативном штабе по контролю и мониторингу COVID-19 рассказали, что за последние сутки в России выявили 24522 новых случая коронавируса. Это максимум с середины июля. Выздоровели 19955 человек.

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