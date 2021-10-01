ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин открыл клубы "Мой социальный центр" сразу в девяти районах Москвы

13:17
  • пятница
  • 01 октября 2021

Сеть клубов для москвичей старшего поколения активно развивается

Сергей Собянин открыл городской клуб для людей старшего поколения "Мой социальный центр" на Алма-Атинской улице в районе Братеево.

"Такой специальный проект, который мы долго обсуждали с людьми старшего поколения, как наши социальные центры перепрофилировать, чтобы они не просто были какие-то бюрократические чиновничьи центры, где выдают пособия, начисляют и так далее, а где можно прийти и пообщаться, отдохнуть, в каком-то клубе поучаствовать, попеть, поплясать, пообщаться. Это же важно", - сказал Сергей Собянин.

Он напомнил о программе "Московское долголетие". В ней участвуют около 400 тысяч человек. Кроме того, активно развивается сеть клубов для москвичей.

"И в продолжение "Московского долголетия" мы в этой же идеологии начали переделывать наши социальные центры и создавать новые. Сегодня уже 30 таких центров", - добавил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Сергей Собянин посетил клуб "Мой социальный центр"
Сергей Собянин посетил клуб "Мой социальный центр"
Клуб "Мой социальный центр"
Клуб "Мой социальный центр"
Клуб "Мой социальный центр"
Клуб "Мой социальный центр"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.