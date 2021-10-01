Собянин открыл клубы "Мой социальный центр" сразу в девяти районах Москвы

Сеть клубов для москвичей старшего поколения активно развивается
Сергей Собянин открыл городской клуб для людей старшего поколения "Мой социальный центр" на Алма-Атинской улице в районе Братеево.
"Такой специальный проект, который мы долго обсуждали с людьми старшего поколения, как наши социальные центры перепрофилировать, чтобы они не просто были какие-то бюрократические чиновничьи центры, где выдают пособия, начисляют и так далее, а где можно прийти и пообщаться, отдохнуть, в каком-то клубе поучаствовать, попеть, поплясать, пообщаться. Это же важно", - сказал Сергей Собянин.
Он напомнил о программе "Московское долголетие". В ней участвуют около 400 тысяч человек. Кроме того, активно развивается сеть клубов для москвичей.
"И в продолжение "Московского долголетия" мы в этой же идеологии начали переделывать наши социальные центры и создавать новые. Сегодня уже 30 таких центров", - добавил мэр.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram