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Минфин спрогнозировал катастрофическое падение спроса на нефть

13:42
  • пятница
  • 01 октября 2021

Это может привести к сокращению цен до 25 долларов за баррель

Прогнозы по спросу на нефть в долгосрочной перспективе обретают все более негативный характер. Это следует из документа "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", который опубликовало Министерство финансов России.
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В ведомстве полагают, что заявленная рядом государств цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае — к 2060 году) будет закреплена законодательно, а также если этому примеру последуют другие страны, спрос на нефть снизится катастрофически.

Поскольку многие крупные игроки расценивают климатические риски как инвестиционные, сокращается финансирование проектов по добыче нефти. Рассматривается снижение инвестиций в углеродное топливо.

В итоге может резко уменьшится число новых проектов в геологоразведке, особенно на шельфе, где лидирующую роль играют нефтегазовые компании из развитых стран. Точечно это может спровоцировать локальный дефицит нефти и, как следствие, повышенную волатильность цен на "черное золото".

Однако в перспективе спрос на нефть может упасть в четыре-шесть раз, а цена барреля — до 35 долларов в 2030 году и до 25 долларов в 2050 году, сообщается на официальном сайте Минфина.

Минприроды ранее сообщило, что в период с 2010 по 2020 год запасы сырой нефти в России сократились почти на треть. Резервы нефти варьировались в первую половину десятилетия в диапазоне около 30 миллиардов тонн, затем — около 20 миллиардов.

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