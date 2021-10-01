Экс-замминистра просвещения объявили в федеральный розыск

Марине Раковой грозит до десяти лет тюрьмы

Как сообщила в пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк, бывший заместитель министра просвещения, вице-президент Сбербанка Марина Ракова объявлена в федеральный розыск.

Уточняется, что до этого Ракова скрылась от следствия. Экс-чиновнице заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (50 миллионов рублей).

Источник РИА "Новости" сообщил, что к уголовной ответственности привлекут и тех, кто помогает Раковой скрываться.

Экс-замминистра подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором. Дома у Раковой прошли обыски. Ей грозит до десяти лет тюрьмы.

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