Рейс из Москвы в Анталью экстренно приземлился в Краснодаре

Самолет встречала полиция

Экстренную посадку в Краснодаре пришлось запросить экипажу самолета, следовавшего рейсом из Москвы в турецкую Анталью. Причина – нетрезвый пассажир, устроивший дебош на борту.

"29 сентября в аэропорт Краснодара на запасной в 19:20 прибыл рейс U6 3571 ДМД - Анталья (А321), АК Уральские авиалинии с 224 пассажирами на борту. По сообщению экипажа, на борту выявлен деструктивный пассажир… После дозаправки в аэропорту кубанской столицы рейс вылетел в 21:26 в пункт назначения", - сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".

42-летний житель Московской области в нетрезвом состоянии стал приставать к пассажирам. После посадки в аэропорту Краснодара мужчину задержали полицейские. Был составлен административный протокол, дебошира отправили на семь суток в спецприемник города Тимашевска Краснодарского края, передает РИА новости.

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