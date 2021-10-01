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Рейс из Москвы в Анталью экстренно приземлился в Краснодаре

13:58
  • пятница
  • 01 октября 2021

Самолет встречала полиция

Экстренную посадку в Краснодаре пришлось запросить экипажу самолета, следовавшего рейсом из Москвы в турецкую Анталью. Причина – нетрезвый пассажир, устроивший дебош на борту.
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"29 сентября в аэропорт Краснодара на запасной в 19:20 прибыл рейс U6 3571 ДМД - Анталья (А321), АК Уральские авиалинии с 224 пассажирами на борту. По сообщению экипажа, на борту выявлен деструктивный пассажир… После дозаправки в аэропорту кубанской столицы рейс вылетел в 21:26 в пункт назначения", - сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".

42-летний житель Московской области в нетрезвом состоянии  стал приставать к пассажирам. После посадки в аэропорту Краснодара мужчину задержали полицейские. Был составлен административный протокол, дебошира отправили на семь суток в спецприемник города Тимашевска Краснодарского края, передает РИА новости.

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