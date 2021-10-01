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Вакцины от COVID-19 в регионах хватит для коллективного иммунитета

14:05
  • пятница
  • 01 октября 2021

Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова

В российских регионах сформированы достаточные запасы препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
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Замглавы правительства подчеркнула, что вакцин в субъектах Российской Федерации хватает для обеспечения необходимого уровня коллективного иммунитета населения.

По словам Голиковой, запасов вакцин в регионах хватит на месяц и более. Она призвала каждого жителя страны позаботиться о себе и своих близких, сообщает РИА Новости.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом 30 сентября, где в стране сейчас наблюдаются самые высокие темпы вакцинации. Хотя бы одну дозу вакцины получили уже более 49 миллионов россиян, обе — около 40 миллионов.

При этом наиболее высокие темпы вакцинации зафиксированы в таких регионах, как Пензенская область, Чукотский АО, Брянская область, Санкт-Петербург, Курская область, Мордовия, Мурманская область, Карелии и Башкирия.

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