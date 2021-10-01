В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию

Мера действует для ряда категорий граждан

Роспотребнадзор Свердловской области сообщил, что для ряда категорий граждан региона вводится обязательная вакцинация от коронавируса, передает РИА "Новости".

Так, с 5 октября привиты должны быть жители области, которые оказывают услуги в сфере образования, а также обслуживания (это касается в том числе объектов общепита, торговли, почты, такси, парикмахерских, театров, спортзалов, гостиниц).

Кроме того, обязательной вакцинация становится для работников органов власти и местного самоуправления.

Первую прививку необходимо сделать до 1 ноября, вторую - до 1 декабря.

С 20 по 26 сентября в области выявили более 3,6 тысячи случаев COVID-19, это на 2,4% выше предыдущей недели.

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