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В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию

13:54
  • пятница
  • 01 октября 2021

Мера действует для ряда категорий граждан

Роспотребнадзор Свердловской области сообщил, что для ряда категорий граждан региона вводится обязательная вакцинация от коронавируса, передает РИА "Новости".
Роспотребнадзор разъяснил особенности вакцинации от COVID-19 после 60 лет

Так, с 5 октября привиты должны быть жители области, которые оказывают услуги в сфере образования, а также обслуживания (это касается в том числе объектов общепита, торговли, почты, такси, парикмахерских, театров, спортзалов, гостиниц).

Кроме того, обязательной вакцинация становится для работников органов власти и местного самоуправления.

Первую прививку необходимо сделать до 1 ноября, вторую - до 1 декабря.

С 20 по 26 сентября в области выявили более 3,6 тысячи случаев COVID-19, это на 2,4% выше предыдущей недели.

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