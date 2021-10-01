Фестиваль-школа "Территория" открылся в Москве

В программе сразу несколько театральных премьер, фотопроекты и перформансы

В Москве сегодня стартовал 16-й Международный фестиваль-школа современного искусства "Территория".

Это крупнейшая российская площадка, которая объединяет профессионалов разных направлений - режиссёров, композиторов, хореографов. В программе этого года - сразу несколько театральных премьер, фотопроекты, аудио-визуальные инсталляции и перформансы.

Проект получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 4,5 миллиона рублей. Завершится фестиваль 17 октября.

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