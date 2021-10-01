Собянин: Сеть клубов для москвичей старшего поколения активно развивается

Мэр открыл сразу девять районных клубов сети "Мой социальный центр"

Сразу девять клубов "Мой социальный центр" открылись сегодня в разных районах Москвы. Приурочили это ко Дню старшего поколения. Один из клубов в районе Братеево посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Осенняя хандра? Нет, некогда. Не успел обновленный и современный социальный центр открыть свои двери, как жители соседних дворов начали замечать подозрительную активность: и днём, и вечером отсюда выходят счастливые люди.

Городской клуб для людей старшего поколения "Мой социальный центр" в Братееве - это творческое пространство для общения. За чашкой кофе есть что обсудить: открытие новой студии, кружка мезенской росписи или кулинарной мастерской. Хозяек, готовых постоянно учиться, хоть отбавляй. Участники мастер-класса следят за каждым движением. И ничего не записывают, чтобы заодно тренировать память.

Пока в духовке подходят пироги, по соседству проходит тренировка. Здесь каждый знает, что жизнь - это движение, потому занятия в этом спортзале пропускать не принято, напротив, хороший тон - следовать рекомендациям наставника. Это не фитнес-клуб. Задача - замедлить возрастные изменения. В ходу гимнастика и тренажёры. 2 часа нагрузок в неделю - полезная привычка.

Социальный центр в новом прочтении - это минимум бюрократии и максимум дружелюбия. В день старшего поколения открыли свои двери 9 клубов в разных районах Москвы.

"Такой специальный проект, который мы долго обсуждали с людьми старшего поколения, как наши социальные центры перепрофилировать, чтобы они не просто были какие-то бюрократические чиновничьи центры, где выдают пособия, начисляют и так далее, а где можно прийти и пообщаться, отдохнуть, в каком-то клубе поучаствовать, попеть, поплясать, пообщаться. Это же важно", - сказал Собянин.

В 12 локациях почти два десятка активностей - на разный темперамент, жанр искусства и привычки. Заразительный процесс, творческая атмосфера - настоящий клуб единомышленников. До конца года сеть городских клубов "Мой социальный центр" пополнится ещё 12 объектами в разных районах Москвы.

Анастасия Мартынова, Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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