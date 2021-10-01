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Собянин: Сеть клубов для москвичей старшего поколения активно развивается

15:08
  • пятница
  • 01 октября 2021

Мэр открыл сразу девять районных клубов сети "Мой социальный центр"

Сразу девять клубов "Мой социальный центр" открылись сегодня в разных районах Москвы. Приурочили это ко Дню старшего поколения. Один из клубов в районе Братеево посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Осенняя хандра? Нет, некогда. Не успел обновленный и современный социальный центр открыть свои двери, как жители соседних дворов начали замечать подозрительную активность: и днём, и вечером отсюда выходят счастливые люди.

Городской клуб для людей старшего поколения "Мой социальный центр" в Братееве - это творческое пространство для общения. За чашкой кофе есть что обсудить: открытие новой студии, кружка мезенской росписи или кулинарной мастерской. Хозяек, готовых постоянно учиться, хоть отбавляй. Участники мастер-класса следят за каждым движением. И ничего не записывают, чтобы заодно тренировать память.

Пока в духовке подходят пироги, по соседству проходит тренировка. Здесь каждый знает, что жизнь - это движение, потому занятия  в этом спортзале пропускать не принято, напротив, хороший тон - следовать рекомендациям наставника. Это не фитнес-клуб. Задача - замедлить возрастные изменения. В ходу гимнастика и тренажёры. 2 часа нагрузок в неделю - полезная привычка.

Социальный центр в новом прочтении - это минимум бюрократии и максимум дружелюбия. В день старшего поколения открыли свои двери 9 клубов в разных районах Москвы.

"Такой специальный проект, который мы долго обсуждали с людьми старшего поколения, как наши социальные центры перепрофилировать, чтобы они не просто были какие-то бюрократические чиновничьи центры, где выдают пособия, начисляют и так далее, а где можно прийти и пообщаться, отдохнуть, в каком-то клубе поучаствовать, попеть, поплясать, пообщаться. Это же важно", - сказал Собянин.

В 12 локациях почти два десятка активностей - на разный темперамент, жанр искусства и привычки. Заразительный процесс, творческая атмосфера - настоящий клуб единомышленников. До конца года сеть городских клубов "Мой социальный центр" пополнится ещё 12 объектами в разных районах Москвы.

Анастасия Мартынова, Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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Клуб "Мой социальный центр"
Клуб "Мой социальный центр"
Клуб "Мой социальный центр"
Сергей Собянин посетил клуб "Мой социальный центр"
Сергей Собянин посетил клуб "Мой социальный центр"
Клуб "Мой социальный центр"
Клуб "Мой социальный центр"
Клуб "Мой социальный центр"
Клуб "Мой социальный центр"
Городской клуб "Мой социальный центр"
Городской клуб "Мой социальный центр"
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