Бизнесмен или журналист: в московских школах появились новые профклассы

В предпрофеесиональные классы записались почти 50 тысяч учеников

Новые направления в предпрофильных классах открыли в этом году в московских школах. В числе прочего старшеклассники теперь могут изучать предпринимательство или сферу медиа. На уроках - всё очень серьёзно и по-взрослому.

Не просто познакомиться с профессией тележурналиста, режиссёра или оператора, а уже поработать по специальности. Учителя называют этих ребят школьниками, которые знают, кем хотят стать. Впрочем, именно такая задача и стояла перед новыми, так называемыми предпрофессиональными классами, в которые в этом году записалось почти 50 тысяч учеников. А это без малого половина всех столичных старшеклассников.

"Мы даём детям, начиная с 10 класса, возможность попробовать себя в профессии, для того, чтобы потом не бросать вузы. Они имеют возможность в школе научиться каким-то навыкам профессии, попробовать и понять их направление жизненное, их дорога или нет", - говорит директор школы №1329 Вероника Бурмакина.

На базе школы №1329 в этом учебном году появился медиакласс. Для занятий есть всё необходимое оборудование, которое раньше можно было встретить, пожалуй, только на федеральных телеканалах - камеры, микрофоны, свет и телесуфлёры.

"Я очень давно начала интересоваться журналистикой и ходить в телестудию в своей школе. Но в 10 кклассе появилась возможность заниматься этим и в учебной деятельности. То есть не только как дополнительное образование. И тогда я пошла, не раздумывая в 10-й класс", - рассказывает ученица Дарья Патенко.

Для школ такие предметы тоже в новинку, поэтому для обучения приглашают профессионалов.

"Задача нас, как преподавателей здесь - это рассказать максимально в доступной форме, какие навыки доступны современному журналисту, допустим, познакомить их с монтажом, с поведением в кадре. В том числе даже какие-то такие мелочи из серии, какая сторона рабочая", - говорит старший преподаватель кафедры факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Хаустов.

А в школе №1287 в Хорошёвском районе в качестве предпрофессиональной дисциплины выбрали предпринимательство. По словам учителей, сегодня всё больше старшеклассников смотрят в сторону собственного дела. Впрочем, для 17-летнего Андрея Ярмизина бизнес – это уже не предмет в школе, а полноценная занятость. В свои юные годы мальчик с успехом развивает компанию по разработке сайтов.

"Я уже в свои 17 лет понемногу работаю. Я занимаюсь веб-дизайном и веб-разработкой. Я создаю сайты. Вот недавно вступил в медиакомпанию – сопродюсер и директор веб-разработки", - говорит Андрей.

Предпрофессиональное образование запустили в Москве в 2015 году в партнерстве с ведущими столичными вузами, научными предприятиями и высокотехнологичными компаниями. Учащиеся на практике знакомятся с современными профессиями в различных областях, что позволяет им определить свой профессиональный путь после окончания школы.

Илья Данильцев, Алексей Комаров и Николай Мурашов. "ТВ Центр".

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