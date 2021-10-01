В Черногории задержали российского банкира

Он будет экстрадирован

Полиция Черногории задержала российского гражданина - это 55-летний банкир с инициалами И.Ц., передает РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что мужчина ранее был объявлен в розыск офисом Интерпола в Москве. Его подозревают в финансовых махинациях.

"В период с 2012 до 2018 года как акционер и владелец одного банка посредством дачи и получения взяток с целью сознательно противоправных действий получил незаконную прибыль в размере 340 миллионов рублей", - рассказали в ведомстве.

Банкира отправили под арест. Он будет экстрадирован.

Местные СМИ пишут, что это - бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. В России его обвиняют в причастности к хищению 14 миллиардов рублей из ОФК Банка.

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