"Гаванский синдром" у дипломатов США спровоцировали сверчки

Рассекречен доклад, подготовленный учеными для госдепа

Звуковое воздействие, спровоцировавшее "гаванский синдром" у дипломатов США, имеет естественное происхождение. Такие звуки издают сверчки, выяснили эксперты независимой исследовательской группы JASON. Рассекречен доклад, который ученые подготовили для госдепа в 2018 году.

"Гаванский синдром" наблюдался у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Утверждалось, что они подверглись звуковому воздействию, которое обернулось серьезными последствиями для здоровья. Американские СМИ обвиняли Россию в организации "акустических атак" – что в Москве назвали "полным абсурдом и странными инсинуациями".

"Мы считаем, что записанные звуки имеют скорее механическое или биологическое происхождение, чем электронное. Наиболее возможный источник звуков - это короткохвостый сверчок", - цитирует заключение экспертов портал BuzzFeed.

Ученые считают, что ни один известный источник энергии, а также радио- или звуковые волны не могут одновременно вызывать записанные звуки и спровоцировать физиологическое воздействие, о котором сообщали американские дипломаты. Портал отмечает, что причина недомоганий у граждан США в докладе так и не была названа.

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