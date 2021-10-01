МИД: предложение России о заморозке ядерных арсеналов уже не актуально

США упустили эту возможность

Выступая на публичной дискуссии в Женевском центре политики безопасности, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что предложение России Соединенным Штатам заморозить ядерные арсеналы более не актуально.

С инициативой Москва выступила год назад.

"Нет, это предложение носило единовременный характер. Мы это также заявили США. Они упустили возможность", - отметил заместитель главы внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Москва хотела показать предыдущей администрации Белого дома свою серьезную настроенность на стратегический диалог, уточнил Рябков. Штаты же стремились к навязчивому контролю всего российского ядерного потенциала.

Как добавил замминистра, Россия готова к худшему, но надеется на лучшее в переговорах с США по стратегической стабильности.

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