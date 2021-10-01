Врач допустил способность коронавируса провоцировать рак

Известен ряд инфекций с онкогенным действием

Коронавирусная инфекция теоретически способна повышать вероятность развития онкологических заболеваний. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказал главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников.

Медик отметил, что способностью провоцировать рак обладает ряд вирусных инфекций, хотя это обычно касается вирусов папилломы человека, Эпштейна-Барра или герпеса.

По словам Мясникова, "респираторные (инфекции) в этом мало замешаны", однако "вирус есть вирус", и теоретическая вероятность повышения риска онкологии существует, сообщает URA.RU.

В Федеральном медико-биологическом агентстве между тем завершили клинические и технические испытания прибора по определению COVID-19 "Изаскрин-8". Устройство в течение 25-30 минут позволяет выявить в мазке из зева ДНК/РНК возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса.

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