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МВД Грузии выяснило местонахождение Саакашвили

14:29
  • пятница
  • 01 октября 2021

Политик утверждает, что он в Батуми, но на самом деле, это не так

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не пересекал границу Украины.
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Об этом заявило министерство внутренних дел Грузии после консультаций с украинской стороной, передает РИА Новости. Политик последние четыре дня находится в украинском городе Трускавец.

"Михаил Саакашвили не находится на территории Грузии, и он не пересекал грузинскую границу. У нас есть информация от украинской стороны, что Саакашвили не выезжал из Украины", - заявил представитель МВД Александр Дарахвелидзе.

Ранее Саакашвили заявил, что прибыл в Батуми и опубликовал видео. В свою очередь, в Тбилиси заявили, что экс-президент границу Грузии не пересекал.

Экс-президент решил вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления, которые запланированы на 2 октября. В Грузии против политика возбуждены несколько уголовных дел, по некоторым из них он заочно осужден. Власти заявляли, что задержат Саакашвили, как только он пересечет границу.

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