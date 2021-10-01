Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена

В связи с ее избранием в Госдуму

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием в Государственную думу.

"Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте России по правам ребенка в связи с ее избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания восьмого созыва", - сказано в тексте.

Кроме того, по той же причине глава государства освободил Владимира Васильева от должности своего советника.

Также российский лидер подписал указ о первом заседании Госдумы восьмого созыва, назначив его на 12 октября.

Как сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин пока не определился с кандидатурой на пост детского омбудсмена вместо ушедшей в Госдуму Кузнецовой.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов - самовыдвиженцы.

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