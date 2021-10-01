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Нейропсихолог рассказала, чем полезны лайки в соцсетях

14:58
  • пятница
  • 01 октября 2021

Интернет-активность может способствовать выработке гормона счастья

Активность в социальных сетях и получение одобрения других интернет-пользователей в форме лайков может способствовать улучшению самочувствия. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказала нейропсихолог Наталья Лапшичева.
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Эксперт отметила, что так называемый гормон счастья — серотонин — обычно вырабатывается на природе и на солнце, во время движения. Однако многие офисные работники и все, кто трудится в удаленном режиме, часто испытывают недостаток активности и реже бывают на свежем воздухе.

В качестве альтернативы многие отправляются за серотонином в соцсети, считает Лапшичева. Однако она предупреждает, что интернет-активность может привести к обратному эффекту. Если человек зависим от мнения окружающих, недостаточное количество лайков и тем более появление дизлайков способно вызвать негативные мысли, понижающие уровень счастья.

Нейропсихолог подчеркнула в эфире радио Sputnik, что соцсети могут поднять уровень "гормона счастья", но они не должны быть единственным стимулом для его выработки.

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