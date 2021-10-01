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Инфляция в еврозоне показала рекордный рост

14:56
  • пятница
  • 01 октября 2021

Наиболее высокий показатель инфляции в сентябре зафиксировали в Эстонии

Согласно данным агентства Bloomberg - в сентябре инфляция в еврозоне составила 3,4% в годовом выражении, увеличившись по сравнению с показателем за август на 0,4%. Это самый высокий уровень инфляции в объединении с 2008 года.
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Уточняется, что больше всего в сентябре цены выросли на энергоносители (на 17,4%), промышленные товары (2,1%), продукты (на 2,1%).

Наиболее высокий показатель инфляции в сентябре зафиксировали в Эстонии (6,4%), Литве (6,3%) и Словакии (5,1%). Самые низкие цифры - на Мальте (0,7%).

Ранее в Европейском центральном банке сообщили, что уровень инфляции в еврозоне в этом году продолжит расти, но в следующем может снизиться.

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