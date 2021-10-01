Васильева освободили от должности советника президента

Его избрали в Госдуму
Владимир Васильев освобожден от должности советника президента. Указ подписал президент России Владимир Путин. Причина – избрание Васильева депутатом Госдумы.
"Освободить Васильева Владимира Абдуалиевича от должности советника президента РФ в связи с его избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва", - говорится в документе.
Указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу со дня подписания президентом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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