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Васильева освободили от должности советника президента

14:55
  • пятница
  • 01 октября 2021

Его избрали в Госдуму

Владимир Васильев освобожден от должности советника президента. Указ подписал президент России Владимир Путин. Причина – избрание Васильева депутатом Госдумы.
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"Освободить Васильева Владимира Абдуалиевича от должности советника президента РФ в связи с его избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва", - говорится в документе.

Указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу со дня подписания президентом.

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