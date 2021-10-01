Назван возможный срок сертификации "Северного потока - 2"

До конца этого года успеть, скорее всего, не получится

Глава немецкого энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил в беседе с газетой Handelsblatt, что в ближайшее время на сертификацию трубопровода "Северный поток - 2" рассчитывать не приходится.

"Сертификация трубопровода, судя по всему, что я знаю, в любом случае будет настолько поздно, что он нам больше не поможет этой зимой", - отметил Маубах.

Он добавил при этом, что десятилетиями Россия остается надежным партнером в области поставок газа. Все заключенные с "Газпромом" соглашения выполняются.

Ранее в Кремле заявили, что смена состава бундестага и формирование нового правительства в Германии после выборов не приведут к задержкам с запуском российского трубопровода "Северный поток - 2". Работа идет своим чередом.

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