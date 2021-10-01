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В США разработали таблетки, снижающие риск смерти от ковида

15:11
  • пятница
  • 01 октября 2021

Препарат эффективен против штаммов "гамма", "дельта" и "мю"

В США провели успешные испытания таблеток, снижающих на 50% риск госпитализации и смерти от коронавируса.
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Препарат называется molnupiravir, передает РИА Новости. Он эффективен против штаммов "гамма", "дельта" и "мю".

В исследовании приняли участие более 750 взрослых из 20 стран, переболевшие коронавирусом в легкой и средней формах. Все они имели "отягчающие обстоятельства" – диабет, лишний вес и сердечно-сосудистые заболевания.

В ближайшее время компания-разработчик намерена подать результаты исследования в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для получения одобрения.

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