Назван главный приоритет осенней сессии Госдумы

Депутаты в первую очередь займутся бюджетом

Председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин назвал главный приоритет осенней сессии Думы нового, восьмого созыва.

"Безусловным приоритетом осенней сессии станет бюджет. Сроки его обсуждения и прохождения в Госдуме строго регламентированы. Поэтому, чем раньше депутаты приступят к работе, тем больше времени будет на рассмотрение главного финансового документа страны", - подчеркнул Володин (цитата по РИА Новости).

Ранее стало известно, что первое заседание Госдумы пройдет 12 октября. На рассмотрение депутатов уже внесли проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. На работу над документом отведено 60 дней.

Проект бюджета предусматривает дополнительное финансирование национальных проектов и увеличение социальных расходов. Речь идет в том числе об адресной поддержке семей с детьми, выплате пособий беременным женщинам, программах медицинской реабилитации.

Видео: проект нового бюджета России внесли в Госдуму

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