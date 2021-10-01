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Прививка или локдаун. Свердловский губернатор объяснил введение обязательной вакцинации

15:20
  • пятница
  • 01 октября 2021

В регионе также появятся свободные от COVID-19 зоны

В Свердловской области введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан в связи с отсутствием улучшений в эпидемиологической ситуации. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказал глава региона Евгений Куйвашев.
Вакцины от COVID-19 в регионах хватит для коллективного иммунитета

Губернатор пояснил, что эпидемия не отступает, ситуация тяжелая — это потребовало принятия определенных мер. Специалисты предложили выбор между обязательной вакцинацией или введением локдауна.

Куйвашев также рассказал в своем Instagram, что поручил региональному правительству заняться созданием зон, свободных от COVID-19. В таких общественных местах полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости будут чувствовать себя в безопасности.

Именно в таком формате в Екатеринбурге проведут международный музыкальный фестиваль Ural Music Night, подчеркнул глава Свердловской области.

С 5 октября привиты должны быть жители региона, которые оказывают услуги в сфере образования, а также обслуживания (это касается в том числе объектов общепита, торговли, почты, такси, парикмахерских, театров, спортзалов, гостиниц). Также обязательной вакцинация становится для работников органов власти и местного самоуправления.

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