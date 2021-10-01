Устроившего непристойную съемку у храма блогера выдворят из России

Он принес извинения за вульгарное фото

Блогера Руслан Бобиев, устроивший непристойную фотосессию у храма Василия Блаженного в центре Москвы, арестован Замоскворецким судом на 10 суток, передает ТАСС.

"Суд признал Руслана (по паспорту - Музаффара) виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и назначил ему наказание в виде ареста на 10 суток со штрафом в размере 5 тысяч рублей и административного выдворения за пределы России", - сообщили в пресс-службе суда.

Еще одну участницу съемки - подругу блогера Анастасию Чистову - тоже арестовали на 10 суток.

Ранее блогер опубликовал в соцсетях фотографию с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного. Девушка при этом была одета в куртку с надписью "Полиция". Бобиев публично извинился.

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