Путина попросили включить детсады в программу капремонта

Многие из них построены еще в советские годы

Большая часть детских садов в Кемеровской области построена еще во времена Советского Союза. Программа капитального ремонта нужна не только школам, заявил на встрече с президентом России губернатор Кузбаса. Сергей Цивилев попросил Владимира Путина включить детсады в программу капремонта.

"Мы успели 28 школ за три года сделать в Кузбассе. И дальше будем продолжать эту программу, теперь при поддержке правительства Российской Федерации. Но такую же программу надо запускать и по детским садам", - сказал Цивилев.

Губернатор отметил, что жители районов привыкли к своим детсадам. Их ремонт обойдется дешевле, чем строительство новых. Владимир Путин на XX съезде "Единой России" заявил, что в России надо запустить программу капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет, передает РИА Новости.

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