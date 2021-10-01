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Вузы будут сами принимать решение о переходе на удаленку

15:29
  • пятница
  • 01 октября 2021

На основании решений органов исполнительной власти регионов

Как сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования, вузы России сами должны решать, переходить ли на дистанционный формат обучения из-за ситуации с коронавирусом.
В российских регионах школьников переводят на удаленку из-за коронавируса

"Решение о переходе на обучение с применением исключительно дистанционных образовательных технологий принимается руководством вуза с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте на основании решений органов исполнительной власти регионов и Роспотребнадзора", - приводит сообщение ТАСС.

Прежде руководитель ведомства Валерий Фальков сообщил, что пока переводить студентов на удаленку из-за COVID-19 не планируется.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7 535 548 случаев инфекции, умерли 208 142 пациента.

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