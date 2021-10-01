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Лукашенко заявил о связи террористов в Белоруссии со спецслужбами США

15:51
  • пятница
  • 01 октября 2021

Выявлены прямые контакты с ФБР

Экстремисты, готовившие теракты в Белоруссии, поддерживали прямые контакты со спецслужбами США. Президент Белоруссии ссылается на данные КГБ. Планы террористов были выявлены во время недавних операций против разного рода НПО и НКО, сообщил Александр Лукашенко.
Лукашенко не стал извиняться перед белорусами

По словам Лукашенко, в это время всплыла организация  "Рабочы рух ("Рабочее движение"). Когда же спецслужбы республики начали работать по этому движению, то "увидели, что это за "рух".

"Это обычные террористы, они же сейчас признаются и говорят, где хотели совершать теракты. Больше всего настораживает то, что они сейчас основное острие направили против железной дороги. Они же понимают, что Беларусь - транзитная страна", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Президент Белоруссии подчеркнул: Комитет госбезопасности недавно обнаружил прямые контакты членов организации со спецслужбами США. Активнее всего было задействовано Федеральное бюро расследований, отметил Лукашенко.

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