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Экс-губернатору Фургалу продлили арест

15:43
  • пятница
  • 01 октября 2021

Свою вину бывший глава Хабаровского края не признает

Мосгорсуд продлил арест бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, удовлетворив соответствующее ходатайство следствия, передает РИА "Новости".
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"Фургалу продлена мера пресечения на два месяца", - сообщили в пресс-службе суда.

Фургала задержали 9 июля 2020 года. Его подозревают в причастности к организации убийств предпринимателей в период с 2004 по 2005 год.

Свою вину Фургал не признает, сейчас он знакомится с делом.

В апреле стало известно, что у находящегося в СИЗО экс-губернатора диагностировали коронавирусную инфекцию.

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