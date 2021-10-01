Экс-губернатору Фургалу продлили арест

Свою вину бывший глава Хабаровского края не признает

Мосгорсуд продлил арест бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, удовлетворив соответствующее ходатайство следствия, передает РИА "Новости".

"Фургалу продлена мера пресечения на два месяца", - сообщили в пресс-службе суда.

Фургала задержали 9 июля 2020 года. Его подозревают в причастности к организации убийств предпринимателей в период с 2004 по 2005 год.

Свою вину Фургал не признает, сейчас он знакомится с делом.

В апреле стало известно, что у находящегося в СИЗО экс-губернатора диагностировали коронавирусную инфекцию.

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