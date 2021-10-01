Власти Калининградской области введут режим COVID-free в общественных местах

К этому привел рост числа заболевших и необходимость нарастить темпы вакцинации

В общественных местах в Калининградской области появятся зоны, свободные от коронавируса (COVID-free). Об этом в пятницу, 1 октября, рассказал глава региона Антон Алиханов.

Как уточнил калининградский губернатор, в настоящее время власти определяют учреждения и мероприятия, которые разрешат посещать только вакцинированным или переболевшим коронавирусом за последние полгода. Ввести такой режим предполагается с ноября.

Алиханов подчеркнул, что к принятию соответствующего решения привела напряженная эпидемиологическая ситуация и рост числа заболевших, а также необходимость нарастить темпы вакцинации населения.

Глава Калининградской области отметил, что в регионе имеется более 74 тысяч доз вакцины от COVID-19, и призвал жителей защитить себя — сделать прививки, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному правительству заняться созданием зон, свободных от COVID-19. В таких общественных местах полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости будут чувствовать себя в безопасности.

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