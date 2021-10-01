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Минобрнауки оставило без изменений проходные баллы ЕГЭ

16:09
  • пятница
  • 01 октября 2021

Самая высокая планка у обществознания - 45 баллов

Министерство науки и высшего образования России утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в подведомственные образовательные учреждения.

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"Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2022/23 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе, который опубликован на портале правовой информации.

Самая высокая планка оказалась у обществознания - 45 баллов. Чтобы поступить в университет, школьники должны будут сдать информатику на 44 балла, русский язык, литературу и географию - на 40. Минимальный порог по математике, химии и физике может составить 39 баллов. Минимальные баллы по истории и иностранному языку составят 35 и 30 баллов соответственно. Аналогичные требования действовали в 2021/2022 учебном году.

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