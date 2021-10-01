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В России появится платформа психологической помощи школьникам

15:58
  • пятница
  • 01 октября 2021

Она будет функционировать онлайн

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать концепцию создания онлайн-платформы, предназначенной для оказания психологической помощи несовершеннолетним гражданам. Об этом говорится на сайте Кремля.
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Уточняется, что платформа будет доступна и для родителей школьников (а также их законных представителей).

Кроме того, кабмину поручено представить предложения о финансировании связанных с созданием и функционированием этой платформы расходов. Деньги поступят за счет средств, предусмотренных на реализацию нацпроекта "Образование".

Также глава государства распорядился актуализировать Концепцию развития психологической службы в системе образования до 2025 года.

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